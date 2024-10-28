Названы возможные причины гибели пяти российских альпинистов в Непале

Тела пятерых российских туристов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, доставят в Россию 9 ноября, передаёт РИА Новости. Их транспортировка несколько задерживается из-за местных праздников.

«Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям», — заявили в Федерации альпинизма Ленинградской области.

Также там высказались о возможных причинах трагедии. Альпинисты могли сами нарушить некоторые правила организации страховки. Или же к их гибели могли повлиять природные условия — лавина или удар камня. В Федерации альпинизма Ленобласти уточнили, что восхождение не было зарегистрировано.