Названы возможные причины гибели пяти российских альпинистов в Непале
Тела погибших на горе Дхаулагири в Непале альпинистов доставят в РФ к 9 ноября
Гора Дхаулагири. Обложка © Wikipedia / Solundir
Тела пятерых российских туристов, погибших при восхождении на гору Дхаулагири в Непале, доставят в Россию 9 ноября, передаёт РИА Новости. Их транспортировка несколько задерживается из-за местных праздников.
«Ожидается доставка тел к 9 ноября в Москву. Надеемся, что тела предадут земле до 14 ноября, до 40 дней по православным обычаям», — заявили в Федерации альпинизма Ленинградской области.
Также там высказались о возможных причинах трагедии. Альпинисты могли сами нарушить некоторые правила организации страховки. Или же к их гибели могли повлиять природные условия — лавина или удар камня. В Федерации альпинизма Ленобласти уточнили, что восхождение не было зарегистрировано.
Напомним, что группа российских альпинистов потерялась 6 октября. Спустя два дня пятерых туристов нашли погибшими. Судя по всему, альпинисты передвигались в связке и один из них сорвался с высоты около 7600 метров, утянув за собой остальных. Выжил один экстремал, он отказался от восхождения из-за плохого самочувствия. Ранее назвали чудом то, что тела удалось спустить с горы.
Гора Дхаулагири (8167 метров) является седьмой по высоте в мире. Впервые её покорили в 1960 году, это сделали швейцарские альпинисты во главе с Максом Айзелином.