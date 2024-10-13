Лихорадкой денге заболел альпинист, эвакуирующий погибших россиян в Непале

Российский альпинист Владимир Котляр, который участвует в операции по эвакуации тел погибших на непальской горе Дхаулагири скалолазов, заболел лихорадкой денге. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» уведомил спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза», в котором состоял один из группы погибших спортсменов.

К слову, лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносят комары в жарких странах. Каждый год ею заражаются около 350 миллионов человек, а вакцины или специального лечения пока что не существует. Россиянам эта зараза не особо страшна — российские комары её не переносят. Впрочем, как ранее предупредил доктор Александр Мясников, у нас есть своя аналогичная опасная болезнь — крымская геморрагическая лихорадка или «лихорадка Крым-Конго», которую могут переносить клещи, а также птицы и домашние животные.