Лихорадкой денге заболел альпинист, эвакуирующий погибших россиян в Непале
Альпинист Владимир Котляр. Обложка © VK / «СТКП Пенза»
Российский альпинист Владимир Котляр, который участвует в операции по эвакуации тел погибших на непальской горе Дхаулагири скалолазов, заболел лихорадкой денге. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» уведомил спортивно-туристский клуб путешественников «Пенза», в котором состоял один из группы погибших спортсменов.
«Владимир Котляр, Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий находятся в Катманду. Владимир Котляр заболел лихорадкой денге», — сказано в посте.
Ранее в клубе сообщили, что альпинисты Денис Алексенко и Артём Ценцевицкий, отдельно в паре покорявшие Дхаулагири, прибыли в район трагедии, чтобы поднять тела пятерых погибших. Котляр приехал, чтобы помочь им.
Напомним, что группа из пяти российских альпинистов трагически погибла в Непале, сорвавшись с горы Дхаулагири 6 октября. Изначально поднимались шестеро человек, однако Валерий Шамало передумал подниматься из-за плохого самочувствия. Life.ru публиковал материал с подробностями случившегося. Выяснилось, что один из погибших — Александр Душейко — повторил участь собственного отца, который тоже погиб, упав со скалы в Таджикистане.
К слову, лихорадка денге — вирусное заболевание, которое переносят комары в жарких странах. Каждый год ею заражаются около 350 миллионов человек, а вакцины или специального лечения пока что не существует. Россиянам эта зараза не особо страшна — российские комары её не переносят. Впрочем, как ранее предупредил доктор Александр Мясников, у нас есть своя аналогичная опасная болезнь — крымская геморрагическая лихорадка или «лихорадка Крым-Конго», которую могут переносить клещи, а также птицы и домашние животные.