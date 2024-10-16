Спуск тел пятерых погибших россиян с горы-людоеда в Непале назвали чудом
Тела погибших в Непале альпинистов из РФ доставят на родину в течение трёх дней
В Непале провели сложнейшую операцию по спуску пяти тел погибших россиян со склона горы Дхаулагири. Президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко подчеркнул, что это уникальный случай, который можно считать чудом.
«Вообще это чудо, что вертолёт смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, ещё не было», — подчеркнул собеседник 360.ru.
Он также отметил, что пока не знает всех подробностей эвакуации. Меж тем, глава Федерации заявил, что тела погибших в Непале альпинистов доставят в Россию в течение трёх дней.
Напомним, 6 октября в Непале погибла группа из пяти россиян. Они сорвались со склона горы Дхаулагири. Life.ru публиковал материал с подробностями трагедии. Позже стало известно, что один из альпинистов — Александр Душейко — погиб также, как и его отец, который упал со скалы в Таджикистане. Попытки эвакуировать тела россиян предпринимались неоднократно, однако погода и проволочки подрядчиков не позволяли этого сделать. Тем не менее, тела россиян спустили со склона горы.
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