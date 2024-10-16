Спуск тел пятерых погибших россиян с горы-людоеда в Непале назвали чудом

В Непале провели сложнейшую операцию по спуску пяти тел погибших россиян со склона горы Дхаулагири. Президент Федерации альпинизма Ленинградской области Евгений Дмитриенко подчеркнул, что это уникальный случай, который можно считать чудом.

«Вообще это чудо, что вертолёт смог с [высоты] семи тысяч [метров] забрать. Такого, по-моему, ещё не было», — подчеркнул собеседник 360.ru.