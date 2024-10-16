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16 октября, 05:41

Тела пятерых погибших россиян с трудом спустили с горы-людоед в Непале

Посольство РФ: Тела погибших в Непале российских альпинистов эвакуированы

Погибшие Александр Душейко, Владимир Чистиков и Олег Круглов. Обложка © VK, Федерация альпинизма России / Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов

Погибшие Александр Душейко, Владимир Чистиков и Олег Круглов. Обложка © VK, Федерация альпинизма России / Александр Душейко, Владимир Чистиков, Олег Круглов

Со склона горы Дхаулагири в Непале, которая прозвана горой-людоедом, эвакуировали тела погибших альпинистов из России. Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Катманду.

«В соответствии с планом утром 16 октября этого года проведена эвакуация пятерых погибших при восхождении на вершину горного массива Дхаулагири российских альпинистов», — проинформировала дипмиссия.

Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале
Выжил только один: Что известно о гибели российских альпинистов в Непале

Напомним, в Непале погибла группа из пяти российских альпинистов. Они сорвались со склона горы Дхаулагири 6 октября. Life.ru публиковал материал с подробностями случившегося. Позже узнали, что один из погибших туристов — Александр Душейко — погиб также, как и его отец, который упал со скалы в Таджикистане. Попытки эвакуировать тела россиян предпринимались неоднократно, однако погода и проволочки подрядчиков не позволяли этого сделать.

Николай Рюмин
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