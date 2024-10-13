Тела погибших в Непале альпинистов могут остаться на дне ущелья навсегда
Тела погибших в Непале альпинистов до сих пор не могут достать из-за непогоды
Тела погибших в Непале российских альпинистов до сих пор не могут достать со склона горы Дхаулагири из-за плохой погоды, которая мешает вертолётам вылететь на место происшествия. Об этом сообщило посольство России в Катманду.
«Сегодня вылет вертолёта для эвакуации тел наших альпинистов с Дхаулагири невозможен из-за очень сильного ветра. Предварительная ближайшая дата, когда будет благоприятная погода для такого вылета, это среда, 16 октября», — сообщили в посольстве
Там отметили, что после этой даты извлечь тела будет невозможно.
Как сообщал Life.ru, пятеро альпинистов из России погибли 6 октября во время восхождения на гору Дхаулагири в Непале. Life.ru собрал все подробности трагедии и опубликовал большой материал о произошедшем. Компания-организатор сообщила, что причиной смерти скалолазов стало падение с большой высоты. Группа двигалась в связке. Вероятно, один сорвался в пропасть, а остальные полетели за ним. Тела удалось обнаружить только спустя два дня после случившегося.
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