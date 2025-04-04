Глава СК Бастрыкин: В России числятся пропавшими более 1 тысячи детей

В России не найдены свыше тысячи пропавших детей. Почти все они исчезли более года назад, половина из них старше 15 лет. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«В целом по стране с учётом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — пояснил он.