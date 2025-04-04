Глава СК Бастрыкин: В России числятся пропавшими более 1 тысячи детей
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Обложка © Telegram / Следком
В России не найдены свыше тысячи пропавших детей. Почти все они исчезли более года назад, половина из них старше 15 лет. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«В целом по стране с учётом прошлых лет так и остаются не найденными более 1 095 несовершеннолетних. Половина из них — это подростки 15 лет и старше. Почти все они пропали больше года назад, а некоторые даже более 30 лет назад», — пояснил он.
Бастрыкин добавил ТАСС, что главными причинами ухода детей из домов или интернатов являются сложные отношения с родными или близкими. Успех в поисках преимущественно зависит от оперативного проведения следственных действий и координации между ответственными ведомствами на ранних этапах. Кроме того, очень важно сотрудничество с волонтёрами и поисковыми отрядами.
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