Школьницу, пропавшую в Москве вместе с ювелиркой после звонка мошенников, нашли живой
МВД: В Москве нашли пропавшую школьницу, которая ушла из дома из-за мошенников
Девятиклассницу, которая по указанию мошенников забрала драгоценности своих родителей и покинула дом в Новой Москве, нашли на съёмной квартире через сутки. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Пояснения 15-летней школьницы. Видео © Telegram / Ирина Волк
«В результате несовершеннолетняя обнаружена сотрудниками УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве в квартире одного из домов на Профсоюзной улице. Её жизни и здоровью ничто не угрожает», — говорится в телеграм-канале Волк.
По данным SHOT, в съёмной квартире Ева находилась с подругой. За аренду они расплатились деньгами, вырученными от продажи ювелирки. В настоящее время школьница проходит допрос, и основная версия заключается в том, что она действовала по указанию мошенников. Известно, что она сделала несколько фотографий ювелирных изделий и отправила их неизвестному. В настоящее время устанавливается точная сумма ущерба, и правоохранительные органы ищут причастных к этому делу.
Ранее сообщалось, что в Москве ищут 15-летнюю школьницу Еву З., которая могла сбежать из дома под влиянием телефонных мошенников. С заявлением о пропаже в следственные органы обратилась мать девочки.
Telegram / Ирина Волк