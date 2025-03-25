Сбежавшую по указке мошенников школьницу ищут в Москве
СК: 15-летняя школьница сбежала из дома под влиянием мошенников
Сбежавшая из дома Ева Залужная. Обложка © Telegram / Следком
В Москве ищут 15-летнюю школьницу Еву Залужную, которая могла сбежать из дома под влиянием телефонных мошенников. С заявлением о пропаже в следственные органы обратилась мать девочки, передаёт столичный СК.
24 марта 2025 года девочка покинула дом на улице Черёмушки в Новой Москве и исчезла в неизвестном направлении. Установлено, что несовершеннолетняя могла стать жертвой телефонных мошенников. Следователи из столичного СК активно работают над выяснением местонахождения пропавшей и обстоятельств её исчезновения, рассматривая все возможные версии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).
Приметы пропавшей Евы Залужной — рост 170-172 см, худощавого телосложения, темно-серые глаза (носит очки), длинные русые волосы. Особая примета: родинка над правой бровью. Если у вас есть информация о местонахождении девочки, пожалуйста, сообщите в следственный отдел по Троицкому и Новомосковскому округам по телефону: 8 (495) 424-60-72 или в полицию по номеру 102.
Аналогичная ситуация ранее произошла в другом российском регионе. 18 марта 15-летняя школьница из Ачинска Красноярского края покинула свой дом, а её отец получил тревожное видео от незнакомца, на котором девочка сидит на коленях на кладбище и просит прощения у некоего «дяди Юры по прозвищу Комар». «Похититель» потребовал выкуп в размере полумиллиона рублей. СК возбудил уголовное дело. Вскоре школьницу нашли в соседнем городе. Удалось установить, что она стала жертвой телефонных мошенников.