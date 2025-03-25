Сбежавшую по указке мошенников школьницу ищут в Москве

В Москве ищут 15-летнюю школьницу Еву Залужную, которая могла сбежать из дома под влиянием телефонных мошенников. С заявлением о пропаже в следственные органы обратилась мать девочки, передаёт столичный СК.

24 марта 2025 года девочка покинула дом на улице Черёмушки в Новой Москве и исчезла в неизвестном направлении. Установлено, что несовершеннолетняя могла стать жертвой телефонных мошенников. Следователи из столичного СК активно работают над выяснением местонахождения пропавшей и обстоятельств её исчезновения, рассматривая все возможные версии. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение заведомо несовершеннолетнего).