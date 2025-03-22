Стало известно, почему школьница из Ачинска поверила «похитителям» и записала видео на кладбище

Зачастую дети ведут себя довольно инфантильно и легко могут попасться на крючок мошенников, однако в этом есть вина взрослых людей, отметил доцент кафедры психологии образования и педагогики СПбГУ Роман Демьянчук, комментируя историю 15-летней школьницей из Ачинска (Красноярский край), которую обманули злоумышленники.

Эксперт подчеркнул в эфире радио «Комсомольская правда», что разбирать конкретную ситуацию достаточно сложно, однако у многих детей сегодня можно заметить трудности с анализом информации. Кроме того, взрослые зачастую не выстраивают диалог с детьми, не отвечают на их вопросы.

«Взрослые порой сами в этом виноваты, потому что слишком многое отдают на откуп гаджетам, не всегда отвечают развёрнуто на вопросы детей, не всегда умеют наладить диалог, который позволит ребёнку на основе доверительного отношения своевременно обратиться с той или иной просьбой...» — отметил психолог.