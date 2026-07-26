Поймала букет и впала в кому: 27-летняя гимнастка Марина Прончева умерла после свадьбы

Известная ульяновская гимнастка и детский тренер Марина Прончева умерла в 27 лет после нескольких дней в больнице. До этого она гуляла на свадьбе и прекрасно себя чувствовала. О трагедии RG.ru рассказали знакомые семьи спортсменки.

Мастер спорта России недавно отметила день рождения, а затем побывала на свадьбе, где поймала букет невесты. По словам близких, на празднике девушка чувствовала себя хорошо. Ночью она ещё сидела в соцсетях, однако около шести утра мать услышала хрипы за стенкой и обнаружила дочь лежащей без сознания.

Прибывшие медики зафиксировали критически низкий уровень сахара и диагностировали гипогликемию. Введение глюкозы не помогло, поэтому пациентку экстренно доставили в стационар и подключили к аппарату ИВЛ.

Обследования не выявили отёка мозга и заметных отклонений. Врачи из Москвы также провели консилиум, однако состояние продолжало ухудшаться. Позднее из-за пневмонии спортсменке установили трахеостому. Марина Прончева умерла 24 июля.

Ранее 39-летний американец умер спустя четыре месяца после заражения стрептококковой инфекцией на свадьбе брата в Индии. Болезнь поразила лёгкие и другие органы, из-за чего мужчина провёл более шести недель в реанимации и лишился обеих ног.