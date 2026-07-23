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23 июля, 13:42

Свадьба в Белгороде продолжилась после атаки дрона ВСУ

Свадебная церемония в центре Белгорода продолжилась даже после атаки украинского дрона-камикадзе типа «Дартс», пишет Mash.

Видео © Telegram/Mash

Осколки беспилотника поразили жениха в правую ногу ниже колена. Врачи — гости торжества — оказали первую помощь и перебинтовали рану, после чего была вызвана скорая помощь. Второй пострадавший получил травму лодыжки, а невеста отделалась сильным испугом — её платье загорелось прямо во время происшествия.

Трагическая потеря для Белгорода: При атаке дрона ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов
Трагическая потеря для Белгорода: При атаке дрона ВСУ погиб секретарь горкома КПРФ Александр Логвинов

Напомним, сегодня оперативные службы сообщали, что удар дрона пришёлся по ЗАГСу в момент проведения свадьбы. В результате были ранены двое мужчин, повреждены два автомобиля, а на невесте вспыхнуло платье. Оба пострадавших отказались от госпитализации.

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ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Николь Вербер
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