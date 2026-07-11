Американец заразился стрептококком на свадьбе в Индии и лишился ног

39-летний американец Эндрю Уосил скончался через четыре месяца после заражения стрептококковой инфекцией, которую он подхватил на свадьбе брата в Индии. Об этом пишет People.

В феврале 2025 года Эндрю прилетел в Индию, чтобы быть шафером на свадьбе брата Стива. На следующий день после торжества у него резко ухудшилось самочувствие, и его экстренно госпитализировали. Инфекция стремительно поразила лёгкие и другие органы. Мужчина провёл в индийской реанимации более шести недель. Чтобы остановить распространение болезни, врачи ампутировали ему обе ноги выше колена.

Когда состояние стабилизировалось, его перевезли в США, где он ещё несколько месяцев боролся с инфекцией, но организм не справился.

Ранее жительница Великобритании Лоури Денман спустя годы после поездки в Индию узнала, что в её мозге находились 38 личинок свиного цепня. Первые симптомы — головные боли и эпилептический приступ — появились у женщины в 2011 году. Врачи диагностировали нейроцистицеркоз. Пациентка прошла курс противопаразитарных препаратов, стероидов и противосудорожных средств, однако болезнь отступала лишь временно, а затем возникли панические атаки, психоз и паранойя, из-за которых ей пришлось оставить работу. Сейчас Денман уже десять лет живёт без приступов и решила рассказать свою историю, чтобы привлечь внимание к редкому заболеванию.