Специальная военная операция
Трагедия в Старобельске
ЧМ по футболу

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 июля, 11:10

У женщины нашли 38 личинок паразита в мозге после поездки в Индию

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Жительница Великобритании Лоури Денман несколько лет не знала, что в её мозге находятся десятки паразитов. Первые тревожные признаки появились ещё в 2011 году, спустя четыре года после поездки в Индию. Об этом пишет The Independent.

Однажды Денман обнаружила, что из её организма вышел метровый ленточный червь. Она обратилась к врачу, но обследование тогда не показало ничего подозрительного, и британка продолжила обычную жизнь.

Позже у неё начались сильные головные боли, а через несколько месяцев случился эпилептический приступ. После новых проверок медики нашли в головном мозге женщины 38 личинок свиного цепня и диагностировали нейроцистицеркоз.

Денман прошла длительное лечение: ей назначали противопаразитарные препараты, стероиды и противосудорожные средства. Болезнь отступала лишь на время, приступы возвращались, а затем появились панические атаки, психоз и паранойя, из-за чего ей пришлось временно оставить работу.

«Было отвратительно осознавать, что эти существа находились у меня в голове», — призналась британка. Сейчас она уже десять лет живёт без эпилептических приступов и решила рассказать свою историю, чтобы больше людей узнали о редком заболевании.

«Черви в глазах и под кожей»: Россиян предупредили о заражении паразитами через комаров
«Черви в глазах и под кожей»: Россиян предупредили о заражении паразитами через комаров

Ранее Life.ru писал про россиянку, у которой в глазу после укуса комара поселился червь. Она обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела в глазу. Первоначально она предполагала обычное воспаление, но во время осмотра специалисты обнаружили под веком паразита.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Полина Никифорова
  • Новости
  • Индия
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar