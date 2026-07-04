У женщины нашли 38 личинок паразита в мозге после поездки в Индию

Жительница Великобритании Лоури Денман несколько лет не знала, что в её мозге находятся десятки паразитов. Первые тревожные признаки появились ещё в 2011 году, спустя четыре года после поездки в Индию. Об этом пишет The Independent.

Однажды Денман обнаружила, что из её организма вышел метровый ленточный червь. Она обратилась к врачу, но обследование тогда не показало ничего подозрительного, и британка продолжила обычную жизнь.

Позже у неё начались сильные головные боли, а через несколько месяцев случился эпилептический приступ. После новых проверок медики нашли в головном мозге женщины 38 личинок свиного цепня и диагностировали нейроцистицеркоз.

Денман прошла длительное лечение: ей назначали противопаразитарные препараты, стероиды и противосудорожные средства. Болезнь отступала лишь на время, приступы возвращались, а затем появились панические атаки, психоз и паранойя, из-за чего ей пришлось временно оставить работу.

«Было отвратительно осознавать, что эти существа находились у меня в голове», — призналась британка. Сейчас она уже десять лет живёт без эпилептических приступов и решила рассказать свою историю, чтобы больше людей узнали о редком заболевании.

Ранее Life.ru писал про россиянку, у которой в глазу после укуса комара поселился червь. Она обратилась к офтальмологу с жалобами на покраснение, зуд и ощущение инородного тела в глазу. Первоначально она предполагала обычное воспаление, но во время осмотра специалисты обнаружили под веком паразита.