В Индии львица утащила пятилетнего мальчика в лес и убила

В индийской деревне Чатури произошла трагедия. Редчайшая азиатская львица напала на пятилетнего мальчика и утащила его в близлежащий лес. Ребёнок погиб, сообщает DeshGujarat.

Инцидент случился вечером 24 июня. Мальчик по имени Джиан Девкумбхай Прату сопровождал своего дедушку, который разносил молоко по домам. Внезапно из зарослей появилась львица и схватила ребёнка. Дедушка не успел среагировать.

Односельчане с палками немедленно отправились на поиски. Через некоторое время они нашли частично съеденные останки мальчика примерно в километре от деревни. Спасательная операция продлилась девять часов – специалисты департамента лесного хозяйства поймали пять львиц, в том числе ту, которая совершила нападение.

Трагедия вызвала гнев у местных жителей. Они обвинили лесников в халатности, указав, что, несмотря на частые случаи появления хищников возле деревни, никаких мер безопасности принято не было. Власти призвали жителей, проживающих у джунглей, не выходить на улицу в одиночку после заката, передвигаться группами и брать с собой фонарики и палки.

Ранее Life.ru писал, что в индийском штате Уттар-Прадеш тигр-людоед за два дня растерзал двух человек – 60-летнего фермера и 50-летнюю женщину. Лесники установили клетки с приманками и фотоловушки, а также осматривают территорию с помощью дронов. За неполные два месяца в этом районе от нападений диких кошек погибли уже шесть человек.