Владелец продуктового магазина в Индии оказался серийным убийцей

В индийском штате Чхаттисгарх задержан владелец продуктового магазина, которого подозревают в серии отравлений. Об этом сообщает The Times of India.

Речь идёт о 50-летнем Рамсахае Джайсвале из деревни Кхарве. По данным следствия, мужчина признался в причастности к гибели восьми односельчан за последние месяцы.

Он заявил, что мотивами стали долги, конфликты с соседями и, как он утверждает, насмешки в его адрес. В одном из эпизодов он также указал, что подозревал человека в колдовстве.

По версии следствия, Джайсвал получил яд под предлогом борьбы с грызунами, а затем испытал его на бездомной собаке. После этого он приглашал знакомых к себе домой и подмешивал вещество в напитки.

Поводом для расследования стало совпадение: все пострадавшие незадолго до ухудшения состояния бывали у него в гостях. 6 июня жители сообщили о подозрительных обстоятельствах в полицию.

Правоохранители считают, что отравления прекратились после 14 апреля, когда одна из предполагаемых жертв выжила и была доставлена в больницу.

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