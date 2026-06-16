Маньяк-фантаст Ермолинский описывал в романах свои реальные убийства

Литературное сообщество до сих пор отходит от потрясения после правды о писателе Андрее Миллере. Выяснилось, что фантаст, известный в Сети как Блас Руис, на самом деле был беглым убийцей Семёном Ермолинским, за чью голову МВД назначало миллион рублей.

Миллер являлся видной фигурой в жанре, публиковался в известных изданиях и трижды номинировался на премию «Мастера ужасов». Всё рухнуло после его внезапной кончины в Минске, где он скрывался по поддельному паспорту. Хозяйка съёмной квартиры нашла тело, скончавшееся от последствий коронавируса, а прибывшие полицейские при осмотре вещей обнаружили настоящие документы Ермолинского. Именно тогда белорусские правоохранители ошеломили российских коллег новостью: преступник, за которым охотились более десяти лет, мёртв.

Официально о смерти самого разыскиваемого убийцы решили не сообщать. Его тихо убрали из базы розыска, а фанаты и коллеги в это время оплакивали Бласа, собирали деньги на памятник и готовили посмертный сборник. Прах захоронили в Петербурге. Точку в этой истории поставили журналисты KP.ru Андрей Горбунов и Роман Лялин, после чего в сообществе фантастов началось настоящее бурление.

«Я с человеком лет восемь дружил. Естественно, для меня это удар кувалдой по башке. Вот человек, которого я безмерно уважал, ценил и любил, оказался чудовищем», — признался военный историк и писатель Андрей Норин. Проект издания материалов Миллера он после случившегося закрыл.

Популяризатор истории Георгий Татосян пошёл дальше и перечитал рассказы покойного новыми глазами. Особенно его поразило произведение «Безнаказанность», которое теперь выглядит откровенной исповедью. Главный герой по прозвищу Харон хладнокровно описывает методы избавления от трупов: сожжение в покрышках, утопление в болотах. Именно так банда Василия Федоровича, куда входил Ермолинский, заметала следы 14 доказанных убийств.

«Я тоже чувствую безнаказанность», — резюмирует персонаж в финале.

Ещё одним жутким откровением стал рассказ о коте Симе. Интеллигентный белый аристократ, обожавший тереться о ноги профессоров и поэтесс, по ночам устраивал геноцид насекомых и жестоко расправлялся с мелкими животными. «Мучения жертв доставляли ему удовольствие», — писал Миллер. Теперь поклонники уверены: это был портрет самого автора, выросшего в семье прославленного ленинградского шахматиста Алексея Ермолинского, но носившего в себе жажду насилия.

Добавила мрачных красок и давняя странность Миллера: он отказывался удалять со своей страницы лекции историка Соколова — того самого петербургского преподавателя, который убил и расчленил аспирантку Анастасию Ещенко. Тогда многие недоумевали, а теперь понимают, что в нём фантаст видел родственную душу.

Напомним, Семён Ермолинский, которого 15 лет разыскивали в России за участие в убийствах как минимум 16 человек, всё это время прятался на территории Белоруссии и сумел выстроить литературную карьеру под именем Андрей Миллер. Как рассказала его мать Валентина, сын вёл стримы, но никогда не показывал лица, а скончался в одиночестве от осложнений коронавируса — лёгкие у него, по словам женщины, попросту сгорели.