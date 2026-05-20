Писатель-фантаст из Белоруссии оказался убийцей 16 человек на Урале

Разыскиваемый в России на протяжении 15 лет Семён Ермолинский, убивший вместе с подельниками как минимум 16 человек, всё это время скрывался в Белоруссии и даже сделал там карьеру писателя-фантаста. Преступник публиковался под псевдонимом Андрей Миллер. Не так давно беглый преступник умер от осложнений после коронавируса. Детали истории сообщает kp.ru, пообщавшись с его матерью Валентиной.

«Семён стал довольно известным писателем. Творил под псевдонимом Андрей Миллер. Даже стримы проводил. Но всегда скрывал своё лицо. Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Лёгкие у него сгорели», — поделилась женщина.

Убийства банда Ермолинского совершала в Екатеринбурге 15 лет назад. Преступники отлавливали простых прохожих, зверски избивали, грабили, забирая самую мелочь. Удары по своим жертвам они наносили тем, что попадалось под руку, также в ход шли пистолеты, ножи и молотки. Когда подельников начали арестовывать в 2012 году, Ермолинский сбежал в Белоруссию, где вдруг «открыл» в себе «талант» писателя.

Мать убийцы рассказала, что её сын умирал страшно. Он подхватил ковид, но вызывать скорую не стал, опасаясь быть разоблачённым, поэтому он просто умер от осложнений, в тяжёлых муках. Личность Ермолинского уже подтвердила экспертиза ДНК. По словам матери, сын не говорил ей до смерти, что раскаивается в убийствах. Женщина также не объяснила, почему не сообщила в полицию о местонахождении Ермолинского, зная о его преступлениях и побеге из страны. Правоохранители обещали 1 миллион рублей за поимку маньяка, но «нашёлся» он только после смерти.

Ранее Life.ru писал, что 35-летнего гимнаста из Калуги Дмитрия Исаева застрелил 41-летний Евгений Р. из ружья. Личность обвиняемого выяснил SHOT. Убийца ранее был в розыске и имел криминальное прошлое, включая обвинения в мошенничестве и угрозах убийством.