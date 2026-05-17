Серийный убийца Ибрагимов попросил суд смягчить пожизненное наказание

Серийный убийца Рамиль Ибрагимов, осуждённый пожизненно за расправу над семью жертвами, включая троих детей, попытался через суд добиться смягчения наказания. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Преступник подал иск с просьбой изменить назначенное ему наказание. Он настаивал на замене пожизненного срока на ограниченное по времени заключение — максимум до 30 лет. Однако суд отказался удовлетворять его требования. Назначенное ранее наказание осталось без изменений.

Первый приговор Ибрагимову вынесли в 2008 году в Тюменской области. Тогда его отправили в колонию особого режима до конца жизни. Спустя год суд в Амурской области рассмотрел ещё одно дело против него. Несмотря на новый приговор, мера наказания сохранилась прежней.

Следствие установило, что в 2006 году преступник задушил знакомого во время конфликта в одном из сёл Амурской области. После этого он расправился с хозяйкой дома, опасаясь разоблачения, а затем поджёг жилище. Позже Ибрагимов перебрался в Сургут, где сумел скрыться от правоохранителей. Там он вместе с сообщниками совершил новое преступление — банда убила пятерых человек, среди которых были трое детей, после чего преступники сожгли дом жертв.

