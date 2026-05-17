17 мая, 05:28

Серийный убийца Ибрагимов попросил суд смягчить пожизненное наказание

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Серийный убийца Рамиль Ибрагимов, осуждённый пожизненно за расправу над семью жертвами, включая троих детей, попытался через суд добиться смягчения наказания. Об этом говорится в материалах суда, имеющихся в распоряжении РИА «Новости».

Преступник подал иск с просьбой изменить назначенное ему наказание. Он настаивал на замене пожизненного срока на ограниченное по времени заключение — максимум до 30 лет. Однако суд отказался удовлетворять его требования. Назначенное ранее наказание осталось без изменений.

Первый приговор Ибрагимову вынесли в 2008 году в Тюменской области. Тогда его отправили в колонию особого режима до конца жизни. Спустя год суд в Амурской области рассмотрел ещё одно дело против него. Несмотря на новый приговор, мера наказания сохранилась прежней.

Следствие установило, что в 2006 году преступник задушил знакомого во время конфликта в одном из сёл Амурской области. После этого он расправился с хозяйкой дома, опасаясь разоблачения, а затем поджёг жилище. Позже Ибрагимов перебрался в Сургут, где сумел скрыться от правоохранителей. Там он вместе с сообщниками совершил новое преступление — банда убила пятерых человек, среди которых были трое детей, после чего преступники сожгли дом жертв.

«Маньяк из Любима» решил через суд скостить свой срок и выйти на свободу

Ранее стало известно, что с серийного убийцы Олега Рылькова, известного как «тольяттинский потрошитель», начали принудительно взыскивать почти два миллиона рублей. Мужчина отбывает пожизненный срок в колонии «Чёрный дельфин». Исполнительное производство о компенсации морального вреда в отношении осуждённого открыли в феврале 2023 года.

Милена Скрипальщикова
