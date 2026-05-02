«Маньяк из Любима» решил через суд скостить свой срок и выйти на свободу

Серийный убийца из Ярославской области Алексей Громов, известный как «маньяк из Любима», попытался через суд добиться сокращения своего тюремного срока. Однако решение по его ходатайству было принято отрицательное, свидетельствуют судебные материалы.

Приговор в отгношении Громова был вынесен в 2012 году. Он получил пожизненный срок и отбывает его в исправительной колонии особого режима. Как доказало следствие, обвиняемый на протяжении шести лет убил трёх своих сожительниц и мать одной из них. Орудовал маньяк в разных городах, поэтому полиция не сразу смогла напасть на его след. В каждом новом населённом пункте он находил очередную возлюбленную, расправлялся с ней и уезжал в другой регион.

При этом только после задержания Громова выяснилось, что он также убил свою бывшую жену. С женщинами он расправлялся при помощи молотка, топора и портняжного шила. Уже на допросе маньяк дал признательные показания и детально рассказал, как совершал убийства.

