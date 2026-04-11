Фенобарбитал, «девятка» и труп у «Пале Рояля»: Убийцу женщины с Алтая нашли через 14 лет

В Алтайском крае задержан мужчина, которого подозревают в жестоком убийстве 39-летней женщины, совершённом ещё в 2012 году. Об этом сообщил SHOT.

Преступление произошло в ноябре 2012 года в Рубцовске. Тогда 18-летний Николай Румянцев вместе с приятелями отправился на автомобиле ВАЗ-2109. По дороге компания заметила 39-летнюю Елену и предложила подвезти её. Женщина согласилась и присоединилась к поездке.

Позже участники компании убедили её выпить алкоголь, после чего направились в сторону берега реки Алей в районе села Безрукавка. Следствие считает, что молодой человек подмешал в напиток психотропное вещество, после чего у женщины начались странные реакции и конфликт с ним.

После ссоры он напал на неё и забил до смерти. Тело потерпевшей он поместил в багажник автомобиля и перевёз к ресторану «Пале Рояль». На месте он снял с неё одежду и оставил тело в лесополосе рядом с заведением.

После этого подозреваемый, по данным источника, сумел скрыть следы преступления и продолжил жить обычной жизнью, периодически совершая кражи. В 2018 году он уже привлекался к ответственности за имущественное преступление и получил условный срок. Спустя 14 лет после убийства фигуранта задержали и отправили в СИЗО по делу о жестокой расправе.

