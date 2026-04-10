10 апреля, 15:10

Ссора в Петербурге закончилась двойной трагедией: тела нашли в парадной на Рубинштейна

В парадной на Рубинштейна нашли убитую женщину и тело мужчины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В центре Петербурга в парадной дома на улице Рубинштейна нашли тело женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщили петербургские СМИ со ссылкой на данные следствия.

По предварительной версии, перед этим у погибшей произошёл конфликт с сожителем 1998 года рождения. После нападения мужчина, как утверждается, покончил с собой. Телеканал «Санкт-Петербург» пишет, что у женщины зафиксировали шесть колото-резаных проникающих ранений. Когда на место прибыли правоохранители, спасти обоих уже не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили комплекс экспертиз. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту гибели женщины возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Официальных подробностей о мотивах конфликта к этому моменту не приводилось.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

Марина Фещенко
