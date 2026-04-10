10 апреля, 09:13

Двое туристов, которые погибли на Камчатке, приехали из Петербурга

Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Двое туристо, которые погибли в районе Авачинского перевала на Камчатке, прибыли в регион из Санкт-Петербурга. Об этом РИА «Новости» сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.

«Эти туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга», — рассказали спасатели.

Ранее на Камчатке завершились поиски туристической группы, пропавшей в районе Авачинского перевала. Изначально маршрут зарегистрировала группа из десяти человек, которая 28 марта выдвинулась из посёлка Пиначево. Пятеро туристов выжили, однако у них зафиксированы признаки сильного обморожения. Ещё двое участников похода обнаружены погибшими.

Милена Скрипальщикова
