Двое туристов, которые погибли на Камчатке, приехали из Петербурга
Обложка © MAX / ГУ МЧС России по Камчатскому краю
Двое туристо, которые погибли в районе Авачинского перевала на Камчатке, прибыли в регион из Санкт-Петербурга. Об этом РИА «Новости» сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
«Эти туристы приехали на Камчатку из Санкт-Петербурга», — рассказали спасатели.
Ранее на Камчатке завершились поиски туристической группы, пропавшей в районе Авачинского перевала. Изначально маршрут зарегистрировала группа из десяти человек, которая 28 марта выдвинулась из посёлка Пиначево. Пятеро туристов выжили, однако у них зафиксированы признаки сильного обморожения. Ещё двое участников похода обнаружены погибшими.
