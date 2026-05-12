С пожизненно осуждённого «тольяттинского потрошителя» взыскивают 2 млн рублей

C «тольяттинского потрошителя» Олега Рылькова, отбывающего пожизненное заключение в колонии «Чёрный дельфин», приставы принудительно взыскивают почти 2 миллиона рублей. Об этом передаёт РИА «Новости» со ссылкой на материалы судебных приставов.

Отмечается, что исполнительное производство о компенсации морального вреда было заведено в феврале 2023 года,. Общая сумма долга Рылькова составляет около двух миллионов рублей, плюс исполнительский сбор в размере 140 тысяч.

Маньяк получил пожизненный срок ещё в 1998 году — за изнасилования и убийства, в том числе детей. Позднее приговоры только множились: в 2020 году суд в Тольятти добавил ему 19 лет за расправу над двумя девочками, а в 2022 году — ещё десять лет за убийства пяти женщин и одной девочки.

По версии следствия, в период с августа 1993-го по ноябрь 1994 года на территории Центрального района Тольятти Рыльков расправился с пятью женщинами и 15-летней девочкой. Все преступления сопровождались разбоем, изнасилованием и сексуальным насилием.

Своё прозвище, «тольяттинский потрошитель», серийный убийца получил из-за жуткой привычки вырезать у жертв внутренние органы и забирать их с собой. В списке — более 30 человек, но не исключено, что на самом деле их может быть гораздо больше.

Ранее сообщалось, что Олег Рыльков обратился в суд Самары с иском о компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей. Он принимал участие в процессе по видеосвязи. В конце марта суд встал не на сторону истца и отказал в удовлетворении требований. Денежной выплаты назначено не было.