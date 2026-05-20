«Лёгкие сгорели»: Раскрыта тайна смерти маньяка-фантаста Ермолинского
Разыскиваемый за убийство 16 человек маньяк Ермолинский умер от ковида
Обложка © GigaChat / Life.ru
Самый разыскиваемый российский убийца Семён Ермолинский, за голову которого обещали миллион рублей, долгие годы скрывался в Белоруссии под чужим именем и строил карьеру писателя-фантаста, рассказала его мать Валентина Ермолинская. По её словам, сын умер от последствий коронавируса в чужой квартире, так и не дождавшись помощи.
«Сын жил один. Никто не вызвал ему скорую. Причиной смерти стали последствия ковида. Лёгкие у него сгорели», — подчеркнула собеседница kp.ru.
Полиция опознала беглеца только благодаря его собственной беспечности, подтвердила женщина. Когда обыскивали квартиру в Минске, там нашли не только поддельные документы на фамилию Миллера, но и настоящий паспорт Ермолинского. Вся правда вскрылась после экспертизы ДНК, для которой мать убийцы сдала свои образцы.
Напомним, разыскиваемый в России на протяжении 15 лет Семён Ермолинский, убивший вместе с подельниками как минимум 16 человек, всё это время скрывался в Белоруссии и даже сделал там карьеру писателя-фантаста. Преступник до самой смерти публиковался под псевдонимом Андрей Миллер.
Важнейшие новости о ЧП и криминальные истории — в разделе «Происшествия» на Life.ru.