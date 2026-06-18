Тигр-людоед растерзал мужчину и женщину в Индии за два дня
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В индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра, который напал на двух жителей соседних деревень. Об этом сообщает The Times of India.
Первый случай произошёл 14 июня рядом с деревней Рамнагар. Тигр напал на 60-летнего фермера, когда тот собирал сахарный тростник. На следующий день хищник атаковал 50-летнюю женщину из соседней деревни Кхалепурва.
«На людей, скорее всего, напал один и тот же тигр», — заявили представители департамента лесного хозяйства штата.
По данным издания, женщина косила траву рядом с домом. Тигр подкрался к ней, схватил за шею и утащил в поле. Позже местные жители нашли её останки.
Деревни находятся примерно в 2,5 км друг от друга. Лесники установили в районе клетки с приманками и фотоловушки. Территорию также осматривают с помощью дронов. The Times of India отмечает, что за неполные два месяца в этом районе уже шесть человек погибли после нападений диких кошек. В четырёх случаях речь шла о леопардах.
Ранее сообщалось, что в индийском штате Одиша тигр напал на жителя деревни Басантпур рядом с заповедником Симилипал. Мужчина ушёл в лес за кормом для коз и не вернулся домой. Утром местные жители нашли в чаще его останки, а полиция позже подтвердила личность погибшего. По предварительным данным, тигр утащил мужчину глубже в лес и частично съел его. Власти начали расследование, а семье погибшего пообещали компенсацию.