Тигр-людоед растерзал мужчину и женщину в Индии за два дня

В индийском штате Уттар-Прадеш ищут тигра, который напал на двух жителей соседних деревень. Об этом сообщает The Times of India.

Первый случай произошёл 14 июня рядом с деревней Рамнагар. Тигр напал на 60-летнего фермера, когда тот собирал сахарный тростник. На следующий день хищник атаковал 50-летнюю женщину из соседней деревни Кхалепурва.

«На людей, скорее всего, напал один и тот же тигр», — заявили представители департамента лесного хозяйства штата.

По данным издания, женщина косила траву рядом с домом. Тигр подкрался к ней, схватил за шею и утащил в поле. Позже местные жители нашли её останки.

Деревни находятся примерно в 2,5 км друг от друга. Лесники установили в районе клетки с приманками и фотоловушки. Территорию также осматривают с помощью дронов. The Times of India отмечает, что за неполные два месяца в этом районе уже шесть человек погибли после нападений диких кошек. В четырёх случаях речь шла о леопардах.