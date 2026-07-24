В Щёлкове трое рабочих погибли в канализационном коллекторе

Трое рабочих погибли в коллекторе в подмосковном Щёлкове, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Известно, что они проводили ремонтные работы на канализационно-насосной станции Назамиха. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

«При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались», — говорится в сообщении.

Ранее туристка с Урала погибла в ущелье Джилы-Су в Кабардино-Балкарии. Она посещала водопад Султан, когда оступилась и упала в обрыв.