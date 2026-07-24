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24 июля, 17:20

В Щёлкове трое рабочих погибли в канализационном коллекторе

Канализационный коллектор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Канализационный коллектор. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FotograFFF

Трое рабочих погибли в коллекторе в подмосковном Щёлкове, сообщили в пресс-службе областного управления СК. Известно, что они проводили ремонтные работы на канализационно-насосной станции Назамиха. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований охраны труда».

«При обслуживании рабочие спустились в камеру, где в какой-то момент получили отравление угарным газом, в результате чего скончались», — говорится в сообщении.

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Матвей Константинов
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