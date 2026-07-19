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19 июля, 12:23

Туристка с Урала насмерть разбилась, упав с обрыва в урочище Джилы-Су

Работа спасателей в горах Кабардино-Балкарии. Обложка © Max / МЧС Кабардино-Балкарии

Работа спасателей в горах Кабардино-Балкарии. Обложка © Max / МЧС Кабардино-Балкарии

Туристка погибла, сорвавшись с обрыва в урочище Джилы-Су. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии, женщины из Свердловской области находилась у водопада Султан.

Она оступилась и упала вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. По данным SHOT, высота обрыва — 40 метров.

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Матвей Константинов
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