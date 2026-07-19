Туристка с Урала насмерть разбилась, упав с обрыва в урочище Джилы-Су

Туристка погибла, сорвавшись с обрыва в урочище Джилы-Су. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Кабардино-Балкарии, женщины из Свердловской области находилась у водопада Султан.

Она оступилась и упала вниз, получив травмы, несовместимые с жизнью. По данным SHOT, высота обрыва — 40 метров.

Ранее стало известно о трагедии на склоне Эльбруса. Двое альпинистов — мужчина и его 11-летний сын — решили покорить «вершину Европы», но упали в пропасть из-за оборвавшегося троса. Ребёнок погиб, его отец получил множественные травмы.