Покоривший Эверест на руках блогер Рустам Набиев попал в ДТП

Российский спортсмен и блогер Рустам Набиев пострадал в ДТП по дороге из Тульской области в Москву, сообщил он в своём аккаунте в «Максе». На момент аварии он находился на заднем сиденье и получил травму левого плеча. Альпинист известен тем, что на руках покорил Эверест — самую высокую гору мира.

Покоривший Эверест на руках блогер Набиев попал в ДТП. Видео © Max / Рустам Набиев

«С водителем всё нормально, не соблюдал дистанцию, не успел затормозить и врезался в впереди едущую машину, а там трое детей. Слава богу, никто не пострадал», — рассказал Набиев в видеосообщении. Он также уточнил, что сам не управлял автомобилем и не знает, с какой скоростью двигались машины.

Ранее Набиев уже попадал в ДТП. Тогда бетономешалка задела «Порш Кайен», в котором, предположительно, и находился десантник. По словам мужчины, сам он не пострадал, а девушку, за рулём «Ниссана» осмотрели медики, ей госпитализация не понадобилась.