Лишившийся ног десантник-блогер Набиев попал в ДТП с бетономешалкой на своём Porsche

В Уфе бетономешалка врезалась в легковушку, водитель которой получил незначительные травмы, после чего грузовик также снёс зеркало ещё одном автомобилю. Кадры массового ДТП появились в местных пабликах. По информации правоохранителей, большегруз не успел затормозить, что привело к столкновению.

ДТП в Уфе. Видео © Telegram / БашДТП

«В 9 часов утра 15 апреля на проспекте Салавата Юлаева, в районе дома № 2а по ул. Владивостокской машины стояли на подъём на улицу М. Губайдуллина. Водитель «КамАЗа» не успел притормозить и допустил наезд на «Ниссан Кашкай», — говорится в заявлении пресс-службы ГАИ республики.

Затем бетономешалка задела «Порш Кайен», в котором, предположительно, находился Рустам Набиев – десантник, который лишился ног во время обрушения казармы в Омске в 2015 году. Он рассказал об аварии в соцсети. По словам мужчины, сам он не пострадал, а девушку, за рулём «Ниссана» осмотрели медики, ей госпитализация не понадобилась.

Жизнь Набиева разделилась на до и после 12 июля 2015 года, когда в Омске обрушилась казарма и он оказался под завалами. Перенёс больше 20 операций, две клинические смерти и ампутацию обеих ног. Но не отчаялся и занесён в Книгу рекордов мира, а также награждён президентом России орденом Дружбы. Теперь он хочет покорить космос.