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13 апреля, 05:43

На Алтае семейная поездка обернулась трагедией, мать умерла на глазах троих детей

ГАИ расследует обстоятельства ДТП, где погибла молодая многодетная мать с Алтая

Машина, в которой ехала семья. Обложка © VK / Госавтоинспекция Республики Алтай

Машина, в которой ехала семья. Обложка © VK / Госавтоинспекция Республики Алтай

В Республике Алтай жертвой жёсткой аварии на горной трассе стала 33-летняя женщина, мать троих детей. Во время семейной поездки поздней ночью автомобиль Lexus LX450 перевернулся у горы Тугая, в результате чего местная жительница Ирина Плужникова погибла на глазах у собственной семьи, сообщили в региональной госавтоинспекции.

По предварительным данным, автомобиль ехал по горной трассе на высокой скорости, из-за чего водитель не справился с управлением, и машина перевернулась на крышу. Всех пострадавших госпитализировали, однако травмы женщины оказались несовместимы с жизнью, она умерла на месте ДТП.

Ирина была предпринимательницей, руководила горно-алтайским медицинским центром «Relax Max» и являлась основатель местной Федерации бодибилдинга. Примерно год назад она стала матерью в третий раз, пишет kp.ru. На данный момент службы продолжают восстанавливать картину произошедшего, состояние остальных членов семьи стабильное, им ничего не угрожает.

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Мария Любицкая
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