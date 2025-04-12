В Ивановской области в страшном ДТП погибли три человека, пострадали двое детей

В Савинском районе Ивановской области в страшной аварии погибли три человека. В результате столкновения «Нивы» и «Рено Сандеро» скончались 53-летний водитель, 34-летняя женщина, находящаяся за рулём Renault Sandero, и 33-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

Были госпитализированы двое детей: 9 месяцев и 11 лет. Пострадавших доставили в областную больницу. В данный момент выясняются причины ДТП.

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

«Прокурор Савинского района Алексей Куликов выехал на место происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.