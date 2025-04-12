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Регион
12 апреля, 13:50

В Ивановской области в страшном ДТП погибли три человека, пострадали двое детей

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ивановской области

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Прокуратура Ивановской области

В Савинском районе Ивановской области в страшной аварии погибли три человека. В результате столкновения «Нивы» и «Рено Сандеро» скончались 53-летний водитель, 34-летняя женщина, находящаяся за рулём Renault Sandero, и 33-летний пассажир. Об этом сообщила пресс-служба полиции региона.

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

Были госпитализированы двое детей: 9 месяцев и 11 лет. Пострадавших доставили в областную больницу. В данный момент выясняются причины ДТП.

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

ДТП в Ивановской области. Обложка © Telegram / Полиция37 Иваново

«Прокурор Савинского района Алексей Куликов выехал на место происшествия. Ход и результаты процессуальной проверки взяты прокуратурой на контроль», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Якутии
Пять человек погибли в ДТП с КамАЗом на трассе в Якутии

Ранее в Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, пострадали семь человек. Водитель иномарки не смог удержать автомобиль под контролем, съехал на встречную обочину и сбил людей. Двоим пострадавшим оказали помощь на месте, ещё двоих увезли в больницу, а трое проходят обследование.

Алена Пенчугина
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