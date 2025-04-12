В Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, семь человек пострадали

В ночь на субботу в Балахнинском районе Нижегородской области водитель иномарки врезался в группу пешеходов, сообщила региональная полиция в своём телеграм-канале. По данным ведомства, мужчина не смог удержать автомобиль под контролем, съехал на встречную обочину и сбил людей.

«Предварительно установлено, что 12.04.2025 года около 02:50 водитель-мужчина 2002 года рождения, управляя автомобилем «Хёндай Солярис», принадлежащим родственнице, двигался в районе ул. Чкалова. При повороте направо не справился с управлением, выехал на обочину встречного движения, в результате чего совершил наезд на группу пешеходов», — сказано в сообщении.

В результате аварии пострадали семь человек. Двоим оказали помощь на месте, ещё двоих увезли в больницу, а трое проходят обследование. Все пострадавшие были доставлены в медучреждение.