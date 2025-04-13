В Оренбургской области в ДТП погибла молодая девушка

В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, ещё трое госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что лобовое столкновение автомобилей произошло неподалёку от населённого пункта Дружба на трассе Соль-Илецк – Оренбург.

«Погибла женщина, ещё три человека с травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.