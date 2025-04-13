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Регион
13 апреля, 05:57

В Оренбургской области в ДТП погибла молодая девушка

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / МЧС по Оренбургской области

Последствия ДТП. Обложка © Telegram / МЧС по Оренбургской области

В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, ещё трое госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.

В ведомстве уточнили, что лобовое столкновение автомобилей произошло неподалёку от населённого пункта Дружба на трассе Соль-Илецк – Оренбург.

«Погибла женщина, ещё три человека с травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.

В Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, семь человек пострадали
В Нижегородской области иномарка влетела в пешеходов, семь человек пострадали

Ранее в Якутии произошло смертельное ДТП на трассе между Алданом и Нерюнгри. В пяти километрах от Алдана случилось лобовое столкновение автомобиля Toyota Prius с грузовиком КамАЗ.

Мария Любицкая
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