В Оренбургской области в ДТП погибла молодая девушка
Последствия ДТП. Обложка © Telegram / МЧС по Оренбургской области
В Оренбургской области в результате столкновения двух легковых автомобилей погиб человек, ещё трое госпитализированы с травмами. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по региону.
В ведомстве уточнили, что лобовое столкновение автомобилей произошло неподалёку от населённого пункта Дружба на трассе Соль-Илецк – Оренбург.
«Погибла женщина, ещё три человека с травмами доставили в больницу», — говорится в сообщении.
Ранее в Якутии произошло смертельное ДТП на трассе между Алданом и Нерюнгри. В пяти километрах от Алдана случилось лобовое столкновение автомобиля Toyota Prius с грузовиком КамАЗ.