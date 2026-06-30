Мужчина убил любовницу и умер от инфаркта, пытаясь закопать её тело в лесу

В американском штате Алабама мужчина задушил свою возлюбленную, а затем умер от сердечного приступа, пытаясь избавиться от тела. Детали трагедии приводит журнал People.

10 июня полиция обнаружила в лесу тела 47-летней Джессики Фолдс и её 44-летнего любовника Дэниела Роббинса. Правохранителей сразу насторожило, что мужчина лежал в позе эмбриона — будто перед смертью корчился от боли. Недалеко нашли и грузовик с работающим двигателем. Дверь была открыта, а также опущен один из бортом. От машины тянулся странный след — по земле явно что-то волокли — он заканчивался как раз у тела женщины.

Как установили следователи, Роббинс задушил женщину, после чего погрузил её тело в фургон и вывез в лес. Там он хотел закопать останки и вернуться в город. Однако завершить начатое преступник не успел. У него случился сердечный приступ. Роббинс упал рядом с убитой и больше не смог подняться.

«Женщина была задушена, а мужчина, по всей видимости, пытался избавиться от тела в безлюдном месте. Во время этого он умер от сердечного приступа», — сообщил прокурор округа Чемберс Майк Сегрест.

У погибшей остались трое детей. Сейчас стражи порядка продолжают вести следствие. Предстоит выяснить, что стало причиной расправы.

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