На Кубани подросток утонул во время тренировки по гребле

В Краснодарском крае подросток утонул во время тренировки по гребле на реке Кубань. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Прокуроры намерены выяснить причины и условия, при которых произошел трагический инцидент, а также дать оценку соблюдению требований безопасности при проведении тренировки.

По данным SHOT, инцидент произошёл в Краснодаре на улице Кубанская, где находится местная федерация гребли на байдарках и каноэ. Как пишет телеграм-канал, подросток занимался греблей менее месяца. Во время тренировки ему разрешили зайти в воду в неположенном месте на реке Кубань. Школьника затянуло течением, он ушёл под воду и погиб.

Ранее в пригороде Махачкалы утонули двое детей 2014 и 2025 годов рождения. Спасатели призвали жителей проявлять осторожность у воды, купаться только на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра.