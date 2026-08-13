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13 августа, 08:15

На Кубани подросток утонул во время тренировки по гребле

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Nesterchuk

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vitalii Nesterchuk

В Краснодарском крае подросток утонул во время тренировки по гребле на реке Кубань. Об этом сообщила пресс-служба местной прокуратуры.

Прокуроры намерены выяснить причины и условия, при которых произошел трагический инцидент, а также дать оценку соблюдению требований безопасности при проведении тренировки.

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По данным SHOT, инцидент произошёл в Краснодаре на улице Кубанская, где находится местная федерация гребли на байдарках и каноэ. Как пишет телеграм-канал, подросток занимался греблей менее месяца. Во время тренировки ему разрешили зайти в воду в неположенном месте на реке Кубань. Школьника затянуло течением, он ушёл под воду и погиб.

Ранее в пригороде Махачкалы утонули двое детей 2014 и 2025 годов рождения. Спасатели призвали жителей проявлять осторожность у воды, купаться только на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Никита Никонов
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