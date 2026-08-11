В пригороде Махачкалы утонули двое детей 2014 и 2025 годов рождения
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В пригороде Махачкалы, в посёлке Шамхал-Термен, в канале им. Октябрьской революции утонули двое детей. Тела погибших извлекли местные жители. Спасти их не удалось.
По данным ГУ МЧС России по Дагестану, погибшие — дети 2014 и 2025 годов рождения. Обстоятельства трагедии выясняются.
Ведомство призвало жителей проявлять осторожность у воды, купаться только на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Забайкалье. В реке Ингода утонули двое подростков — 15 и 16 лет. По информации МЧС, один из них стал тонуть в месте, не предназначенном для купания, а второй бросился на помощь, но спасти его не смог.
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