В пригороде Махачкалы утонули двое детей 2014 и 2025 годов рождения

В пригороде Махачкалы, в посёлке Шамхал-Термен, в канале им. Октябрьской революции утонули двое детей. Тела погибших извлекли местные жители. Спасти их не удалось.

По данным ГУ МЧС России по Дагестану, погибшие — дети 2014 и 2025 годов рождения. Обстоятельства трагедии выясняются.

Ведомство призвало жителей проявлять осторожность у воды, купаться только на оборудованных пляжах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Life.ru рассказывал о похожей трагедии в Забайкалье. В реке Ингода утонули двое подростков — 15 и 16 лет. По информации МЧС, один из них стал тонуть в месте, не предназначенном для купания, а второй бросился на помощь, но спасти его не смог.