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Регион
11 августа, 14:59

В Саратове возбудили дело после падения футбольных ворот на 10-летнего мальчика

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sportoakimirka

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sportoakimirka

На 10-летнего мальчика во время футбольной тренировки в Ленинском районе Саратова рухнули ворота. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведётся сбор и закрепление доказательной базы.

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Ранее в Алтайском крае трагически погиб 17-летний школьник — на него обрушились незакреплённые футбольные ворота. Инцидент произошёл вечером 7 июня на территории школьной спортивной площадки в селе Тальменка. От удара тяжёлой металлической конструкцией подросток скончался на месте.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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