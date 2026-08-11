В Саратове возбудили дело после падения футбольных ворот на 10-летнего мальчика

На 10-летнего мальчика во время футбольной тренировки в Ленинском районе Саратова рухнули ворота. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета. Ребёнок получил травмы и был госпитализирован.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Ведётся сбор и закрепление доказательной базы.

Ранее в Алтайском крае трагически погиб 17-летний школьник — на него обрушились незакреплённые футбольные ворота. Инцидент произошёл вечером 7 июня на территории школьной спортивной площадки в селе Тальменка. От удара тяжёлой металлической конструкцией подросток скончался на месте.