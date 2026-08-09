Игрок «Коритибы» рухнул в тоннель, празднуя гол, который в итоге не засчитали

Футболист бразильской «Коритибы» Жаси провалился в тоннель, празднуя гол в матче с «Шапекоэнсе». Спустя несколько минут взятие ворот отменили из-за офсайда, а самого игрока позже пришлось заменить из-за травмы.

Футболист «Коритибы» упал в тоннель, празднуя отменённый гол. Видео © X/ Planet Report HQ

Курьёз произошёл незадолго до перерыва. Защитник забил головой, схватил мяч и побежал к болельщикам, после чего перепрыгнул рекламный щит. За ограждением оказался открытый тоннель, ведущий к гостевой раздевалке, и Жаси рухнул вниз. Обычно вход закрыт специальной крышкой, однако перед перерывом проход уже открыли.

Спортсмен быстро выбрался обратно, получил помощь врачей и смог закончить первый тайм. Почти одновременно пришла ещё одна неприятная новость: система определения офсайда зафиксировала положение вне игры, поэтому гол не засчитали.

После паузы бразилец снова вышел на поле, однако уже через несколько минут попросил замену. Причиной стали боли в правой лодыжке после падения. В итоге «Коритиба» всё же обыграла «Шапекоэнсе» со счётом 2:1. А для Жаси празднование несуществующего гола закончилось повреждением и досрочным завершением встречи.

Похожая история произошла в июле с полузащитником сборной Англии Джорданом Хендерсоном. Он неудачно перепрыгнул рекламный щит во время празднования победы, сломал запястье и выбыл до конца чемпионата мира.