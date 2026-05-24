Трофей не выдержал радости: Форвард «Спартака» вдребезги разбил Кубок России

«Спартак» не смог сохранить Кубок России после триумфа в суперфинале над «Краснодаром». Трофей был поврежден в руках нападающего красно-белых Пабло Солари.

Нападающий «Спартака» Пабло Солари случайно разбил трофей Кубка России.

Во время фотосессии с кубком на фоне болельщиков, футболист подбросил трофей. Неожиданно кубок раскололся: задняя часть отвалилась и разбилась на земле.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые. 18 июля столичная команда встретится с петербургским «Зенитом» в матче за Суперкубок России по футболу.