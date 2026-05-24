Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 17:20

Финал Кубка России собрал рекордные 72 978 зрителей

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Финальный поединок Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» установил новый рекорд посещаемости. На стадионе «Лужники» за игрой наблюдали 72 978 болельщиков.

Прежний рекорд, зафиксированный в 2022 году на финале между «Спартаком» и московским «Динамо» (также проходившем в «Лужниках»), составлял 69 306 зрителей. Стоит отметить, что «Лужники», принимавшие семь матчей Чемпионата мира 2018 года, в том числе финальную встречу между сборными Франции и Хорватии, вмещали 78 011 зрителей.

Матч за Кубок России начался с минуты молчания по погибшим в Старобельске
Матч за Кубок России начался с минуты молчания по погибшим в Старобельске

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Спартак
  • ФК Краснодар
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar