Финал Кубка России собрал рекордные 72 978 зрителей

Финальный поединок Кубка России по футболу между московским «Спартаком» и «Краснодаром» установил новый рекорд посещаемости. На стадионе «Лужники» за игрой наблюдали 72 978 болельщиков.

Прежний рекорд, зафиксированный в 2022 году на финале между «Спартаком» и московским «Динамо» (также проходившем в «Лужниках»), составлял 69 306 зрителей. Стоит отметить, что «Лужники», принимавшие семь матчей Чемпионата мира 2018 года, в том числе финальную встречу между сборными Франции и Хорватии, вмещали 78 011 зрителей.

Напомним, что «Спартак» обыграл «Краснодар» в суперфинале Кубка России и стал обладателем трофея. Основное время закончилось вничью со счётом 1:1, а в серии пенальти были сильнее красно-белые.