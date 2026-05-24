Матч за Кубок России начался с минуты молчания по погибшим в Старобельске

На московском стадионе «Лужники» перед стартом суперфинала Кубка России почтили память погибших в результате атаки ВСУ на Старобельск. Как сообщают корреспонденты с места, игра началась с минуты молчания.

Видео © Telegram /РЕН ТВ|Новости

Главный матч за трофей собрал аншлаг. Организаторы приняли решение открыть его траурной акцией в знак соболезнования семьям жертв теракта. Трибуны замерли в полной тишине, отдавая дань уважения погибшим студентам.

Ночью 22 мая украинские дроны нанесли массированный удар по пятиэтажному общежитию колледжа в Старобельске. Внутри в это время спали 86 учащихся, в том числе несовершеннолетние. Здание рухнуло от прямых попаданий, под обломками погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Ни одного военного объекта рядом с колледжем не было.

Владимир Путин квалифицировал атаку как теракт и приказал Министерству обороны разработать ответные меры. Следственный комитет сразу же открыл уголовное дело. Возмездие последовало в ночь на 24 мая: военное ведомство доложило о применении новейшего «Орешника» и другого вооружения. Все цели были успешно поражены.

Ранее сообщалось, что болельщики итальянского клуба «Луккезе» из Серии C устроили акцию памяти погибших в Старобельске прямо на фанатском фестивале возле своего стадиона. Они развернули баннер с обличающей надписью. На транспаранте значилось, что массовым убийствам, творимым Евросоюзом, нет оправдания. Один из болельщиков взял слово и заявил, что Италия отправила Украине кучу денег и дронов именно для таких действий. Он добавил, что жертвы этих преступлений им не чужие.