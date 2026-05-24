Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 мая, 16:21

Матч за Кубок России начался с минуты молчания по погибшим в Старобельске

На московском стадионе «Лужники» перед стартом суперфинала Кубка России почтили память погибших в результате атаки ВСУ на Старобельск. Как сообщают корреспонденты с места, игра началась с минуты молчания.

Перед суперфиналом Кубка России прошла минута молчания в память о жертвах в Старобельске. Видео © Telegram /РЕН ТВ|Новости

Главный матч за трофей собрал аншлаг. Организаторы приняли решение открыть его траурной акцией в знак соболезнования семьям жертв теракта. Трибуны замерли в полной тишине, отдавая дань уважения погибшим студентам.

Ночью 22 мая украинские дроны нанесли массированный удар по пятиэтажному общежитию колледжа в Старобельске. Внутри в это время спали 86 учащихся, в том числе несовершеннолетние. Здание рухнуло от прямых попаданий, под обломками погиб 21 человек, ещё десятки получили ранения. Ни одного военного объекта рядом с колледжем не было.

Владимир Путин квалифицировал атаку как теракт и приказал Министерству обороны разработать ответные меры. Следственный комитет сразу же открыл уголовное дело. Возмездие последовало в ночь на 24 мая: военное ведомство доложило о применении новейшего «Орешника» и другого вооружения. Все цели были успешно поражены.

Омбудсмен Лантратова и глава ЛНР Пасечник навестили пострадавших в Старобельске
Омбудсмен Лантратова и глава ЛНР Пасечник навестили пострадавших в Старобельске

Ранее сообщалось, что болельщики итальянского клуба «Луккезе» из Серии C устроили акцию памяти погибших в Старобельске прямо на фанатском фестивале возле своего стадиона. Они развернули баннер с обличающей надписью. На транспаранте значилось, что массовым убийствам, творимым Евросоюзом, нет оправдания. Один из болельщиков взял слово и заявил, что Италия отправила Украине кучу денег и дронов именно для таких действий. Он добавил, что жертвы этих преступлений им не чужие.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram /РЕН ТВ|Новости

Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Футбол
  • рпл
  • Спорт
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar