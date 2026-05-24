24 мая, 14:43

Омбудсмен Лантратова и глава ЛНР Пасечник навестили пострадавших в Старобельске

Обложка © Пресс-служба уполномоченного по правам человека в России Яны Лантратовой

Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова и глава ЛНР Леонид Пасечник навестили в Луганской республиканской клинической больнице тяжелораненых при теракте в Старобельске.

Как сообщает корреспондент ТАСС, на месте также находятся глава республиканского минздрава Наталия Пащенко и приехавшие иностранные журналисты.

«Мы не простим»: «Старобельская расправа» войдёт в обвинения против Киева, пообещала Лантратова

Ранее во время поездки в Старобельск уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что жители Донбасса становятся жертвами атак со стороны Украины, несмотря на заявления Киева о том, что регион считается частью страны. По словам омбудсмена, украинские власти фактически разделяют мирное население на «первый и второй сорт».

Напомним, в результате ночного удара 22 мая по общежитию, где находились 86 учащихся, пострадали 65 подростков. 21 человек погиб. Спустя двое суток, в ночь на 24 мая, ВС РФ нанесли ответный удар. По поручению президента Владимира Путина высокоточным оружием, включая комплекс «Орешник», были атакованы все намеченные военные цели противника.

Вероника Бакумченко
