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Регион
8 июня, 09:06

Школьника насмерть раздавили футбольные ворота на Алтае

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikolaskus

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / nikolaskus

В Алтайском крае 17-летний школьник погиб после падения незакрепленных футбольных ворот. Об этом 8 июня сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 7 июня на спортивной площадке школы в селе Тальменка. Металлическая конструкция рухнула и насмерть придавила подростка.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление причин и условий гибели подростка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

В Петербурге пропал 16-летний подросток
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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве мужчина выстрелил подростку в голову из пневматического пистолета из-за шума у подъезда. Всё началось с замечания, но ситуация быстро переросла в перепалку. Пострадавший 2010 года рождения обратился в больницу.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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