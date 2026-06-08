Школьника насмерть раздавили футбольные ворота на Алтае

В Алтайском крае 17-летний школьник погиб после падения незакрепленных футбольных ворот. Об этом 8 июня сообщили в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 7 июня на спортивной площадке школы в селе Тальменка. Металлическая конструкция рухнула и насмерть придавила подростка.

«Прокурор Алтайского края Антон Герман поставил на контроль установление причин и условий гибели подростка», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что при наличии оснований будут приняты необходимые меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве мужчина выстрелил подростку в голову из пневматического пистолета из-за шума у подъезда. Всё началось с замечания, но ситуация быстро переросла в перепалку. Пострадавший 2010 года рождения обратился в больницу.