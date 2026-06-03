В Москве мужчина выстрелил в голову подростку из-за шума возле подъезда

В столичном районе Гольяново полицейские оперативно задержали мужчину, открывшего огонь по молодым людям и ранившего подростка. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Конфликт разгорелся в ночь на 2 июня на Амурской улице. Группа несовершеннолетних громко общалась возле подъезда. Их поведение не понравилось одному из жильцов.

Мужчина решил сделать замечание шумной компании, после чего началась словесная перепалка. В ходе ссоры москвич схватился за, предварительно, пневматический пистолет и выстрелил в компанию подростков. Пуля попала несовершеннолетнему в голову. Пострадавший 2010 года рождения обратился в больницу.

Стражи порядка задержали стрелявшего в его квартире в кратчайшие сроки. Им оказался 29-летний уроженец Краснодара. Подозреваемого доставили в ОМВД для выяснения всех обстоятельств, оружие изъяли и направили на экспертизу.

В столичной прокуратуре уточнили важную деталь: задержанный устроил пальбу, будучи пьяным. Сейчас ход доследственной проверки и последующее принятие решения о возбуждении дела находятся на контроле надзорного ведомства.