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Регион
3 июня, 10:58

В Москве мужчина выстрелил в голову подростку из-за шума возле подъезда

В Москве мужчина выстрелил в голову подростку из пневмата из-за шума у подъезда

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

Обложка © Telegram / Прокуратура Москвы

В столичном районе Гольяново полицейские оперативно задержали мужчину, открывшего огонь по молодым людям и ранившего подростка. О подробностях инцидента рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Конфликт разгорелся в ночь на 2 июня на Амурской улице. Группа несовершеннолетних громко общалась возле подъезда. Их поведение не понравилось одному из жильцов.

Мужчина решил сделать замечание шумной компании, после чего началась словесная перепалка. В ходе ссоры москвич схватился за, предварительно, пневматический пистолет и выстрелил в компанию подростков. Пуля попала несовершеннолетнему в голову. Пострадавший 2010 года рождения обратился в больницу.

Стражи порядка задержали стрелявшего в его квартире в кратчайшие сроки. Им оказался 29-летний уроженец Краснодара. Подозреваемого доставили в ОМВД для выяснения всех обстоятельств, оружие изъяли и направили на экспертизу.

В столичной прокуратуре уточнили важную деталь: задержанный устроил пальбу, будучи пьяным. Сейчас ход доследственной проверки и последующее принятие решения о возбуждении дела находятся на контроле надзорного ведомства.

В Сергиевом Посаде мужчина открыл стрельбу по напавшим на него подросткам
В Сергиевом Посаде мужчина открыл стрельбу по напавшим на него подросткам

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Никита Никонов
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