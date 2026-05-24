В Сергиевом Посаде конфликт между мужчиной и подростками закончился стрельбой. Двое несовершеннолетних получили ранения и были госпитализированы. Об этом стало известно Telegram-каналу Baza.

В Сергиевом Посаде мужчина открыл стрельбу по напавшим на него подросткам. Видео © Telegram / Baza

По словам очевидцев, мужчина по имени Алексей находился во дворе вместе со своей спутницей, когда к компании подошёл подросток в состоянии опьянения. После словесной перепалки юношу попросили уйти, однако спустя некоторое время он вернулся вместе с другим парнем, у которого, как утверждается, был нож. Тогда мужчина достал травматический пистолет и попытался остановить подростков, выкрикивая предупреждения и выстрелив в землю.

Свидетели утверждают, что после этого подростки ушли, но позже вернулись уже с пневматической винтовкой. Во время новой стычки, как сообщают очевидцы, один из молодых людей ударил Алексея по голове, а второй направил оружие ему в лицо. После этого мужчина открыл огонь.

Оба подростка получили ранения ног, при этом одному из них пуля также попала в живот. Пострадавших доставили в больницу, а мужчину отвезли в отдел полиции для разбирательства. Правовую оценку действиям всех участников конфликта дадут следственные органы.

Ранее петербургские полицейские задержали ещё двух несовершеннолетних участников массовой драки возле торгово-развлекательного центра в Озерках. Следствие считает именно этих подростков инициаторами конфликта. Компания молодых людей подошла в торговом центре к 17-летнему юноше и начала задавать ему провокационные вопросы, связанные с внешним видом.