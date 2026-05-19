Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 07:42

Дворовая драка в Подмосковье закончилась стрельбой, три человека ранены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В подмосковном Одинцове произошёл конфликт между несколькими мужчинами возле жилого дома, всё завершилось дракой и стрельбой. Травмы получили трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение. Полицейскими шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел. Изъят травматический пистолет», — отмечается в тексте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Полиция выясняет, что стало причиной конфликта, в результате которого один из мужчин открыл стрельбу.

В испанской Альмерии два человека погибли при стрельбе, среди раненых — 2 детей
В испанской Альмерии два человека погибли при стрельбе, среди раненых — 2 детей

Ранее в Люберцах Московской области было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы мужчины по подросткам из окна, в результате которой пострадал 14-летний школьник. Несовершеннолетний получил травму спины, его доставили в больницу.

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar