Дворовая драка в Подмосковье закончилась стрельбой, три человека ранены

В подмосковном Одинцове произошёл конфликт между несколькими мужчинами возле жилого дома, всё завершилось дракой и стрельбой. Травмы получили трое человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Трое пострадавших в возрасте от 40 до 45 лет с телесными повреждениями обратились в медицинское учреждение. Полицейскими шестеро участников инцидента в возрасте от 36 до 43 лет доставлены в территориальный отдел. Изъят травматический пистолет», — отмечается в тексте.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство». Полиция выясняет, что стало причиной конфликта, в результате которого один из мужчин открыл стрельбу.

Ранее в Люберцах Московской области было возбуждено уголовное дело по факту стрельбы мужчины по подросткам из окна, в результате которой пострадал 14-летний школьник. Несовершеннолетний получил травму спины, его доставили в больницу.