В испанской Альмерии два человека погибли при стрельбе, среди раненых — 2 детей

В муниципалитете Эль-Эхидо в испанской провинции Альмерия произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а ещё четверо, включая двух несовершеннолетних, получили серьёзные травмы. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным источника, пострадавшие доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. Гражданская гвардия Испании ведёт поиски подозреваемого в нападении, который скрылся с места происшествия. Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка пока уточняются.