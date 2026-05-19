Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 мая, 06:13

В испанской Альмерии два человека погибли при стрельбе, среди раненых — 2 детей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Zagran

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Miguel Zagran

В муниципалитете Эль-Эхидо в испанской провинции Альмерия произошла стрельба, в результате которой погибли два человека, а ещё четверо, включая двух несовершеннолетних, получили серьёзные травмы. Об этом сообщает агентство EFE.

По данным источника, пострадавшие доставлены в больницу с тяжёлыми ранениями. Гражданская гвардия Испании ведёт поиски подозреваемого в нападении, который скрылся с места происшествия. Обстоятельства инцидента и мотивы стрелка пока уточняются.

В Киеве мужчина открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире
В Киеве мужчина открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире

Ранее сообщалось, что в районе Исламского центра в Сан-Диего неизвестный открыл огонь. В результате стрельбы погиб охранник. Позднее глава полиции города Скотт Уол сообщил, что число жертв увеличилось до трёх: вскоре после сигнала о происшествии правоохранители обнаружили на улице автомобиль с двумя мужчинами внутри, оба скончались на месте.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Испания
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar