В Киеве мужчина открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире

В Киеве полиция оцепила жилой дом в Деснянском районе, где местный житель устроил стрельбу и забаррикадировался в квартире. Об этом сообщают украинские паблики.

В Киеве в одной из квартир произошла стрельба. Видео © Telegram / Реальный Киев

В полиции подтвердили факт инцидента. По предварительным данным, мужчина повздорил со своими знакомыми и произвёл два выстрела. После этого он заперся внутри и отказывается выходить. В результате стрельбы никто не пострадал. На месте работают полицейские и спецназовцы. Вооружённого гражданина уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Киеве 43-летняя женщина открыла стрельбу во дворе жилого дома, ранив мужчину, который сделал замечание шумной компании. Потерпевший, 27-летний мужчина, попросил отдыхавших вести себя тише. В ответ одна из участниц застолья достала пистолет и несколько раз выстрелила. После этого нападавшая скрылась.