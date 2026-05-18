Неизвестный открыл стрельбу в Исламском центре в Сан-Диего

Сообщения о стрельбе поступили в районе Исламского центра в американском Сан-Диего. Инцидент произошёл в штате Калифорния. О выезде экстренных служб сообщила полиция города.

На месте работают сотрудники полиции и специалисты оперативных служб. Информации о погибших или пострадавших к настоящему моменту не поступало.

«Управление полиции Сан-Диего находится на месте происшествия у исламского центра Сан-Диего в связи с сообщениями о стрельбе», — говорится в сообщении правоохранителей.

Мэр города Тодд Глория сообщил, что получает информацию о ситуации от полиции. По его словам, экстренные службы продолжают работу в районе происшествия.

Ранее в Киеве мужчина устроил стрельбу в жилом доме и забаррикадировался в квартире. Инцидент произошёл в Деснянском районе украинской столицы. По предварительным данным, конфликт произошёл между мужчиной и его знакомыми. Во время ссоры он произвёл два выстрела, после чего отказался выходить из квартиры. Украинская полиция подтвердила факт происшествия и оцепила территорию вокруг дома. На место прибыли сотрудники спецподразделений. Позднее вооружённого мужчину задержали. Информации о пострадавших не поступало.