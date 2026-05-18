Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 20:55

Охранник погиб при стрельбе в районе Исламского центра в Сан-Диего

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Prado PHOTO

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anton Prado PHOTO

В результате стрельбы близ Исламского центра в американском Сан-Диего погиб охранник. Такой информацией делится NYT, ссылаясь на письмо главы мечети. Как заявили в городской полиции, к настоящему времени угроза устранена.

«Угроза в Исламском центре нейтрализована», — сказано в заявлении правоохранителей в соцсети X.

В Киеве мужчина открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире
В Киеве мужчина открыл стрельбу, а затем забаррикадировался в квартире

Напомним, сообщения о стрельбе поступили в районе Исламского центра в американском Сан-Диего. Мэр города Тодд Глория сообщил, что получает информацию о ситуации от полиции. По его словам, экстренные службы продолжают работу в районе происшествия.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • США
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar