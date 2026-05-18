Охранник погиб при стрельбе в районе Исламского центра в Сан-Диего

В результате стрельбы близ Исламского центра в американском Сан-Диего погиб охранник. Такой информацией делится NYT, ссылаясь на письмо главы мечети. Как заявили в городской полиции, к настоящему времени угроза устранена.

«Угроза в Исламском центре нейтрализована», — сказано в заявлении правоохранителей в соцсети X.

Напомним, сообщения о стрельбе поступили в районе Исламского центра в американском Сан-Диего. Мэр города Тодд Глория сообщил, что получает информацию о ситуации от полиции. По его словам, экстренные службы продолжают работу в районе происшествия.